Bayburt'ta deprem tatbikatı yapıldı

Bayburt'ta 6,9 büyüklüğünde deprem senaryosuyla masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Valilik himayesinde, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda olası doğal afetler sırasında hazırlık ve müdahale stratejilerinin değerlendirilmesi amacıyla Bayburt Üniversitesi kampüsünde "Türkiye Afet Müdahale Planı-Bayburt Masa Başı ve Saha Tatbikatı" yapıldı.

Vali Mustafa Eldivan başkanlığındaki Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunca masa başı ve 6,9 büyüklüğünde deprem senaryosuyla gerçekleştirilen tatbikatta, kentin bazı noktalarında yaşanan yıkım ve yangınlara, başta AFAD, çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile polis, jandarma, itfaiye ve psikososyal destek personeli müdahale etti.

Bazı ekipler de olay yerinde saha koordinasyon merkezi, kayıt masası, barınma çadırı, personel konuşlanma ve iaşe alanları oluşturdu.

Senaryo gereği yıkılan binalarda dinleme yapan ekipler, enkazda kalan kişilerin çıkarılması için binaya giriş alanlarını belirledi.