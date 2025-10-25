İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Akkaya, Bayburt'ta gazetecilerle buluştu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.
Akkaya, Cemiyet Başkanı Murat Okutmuş, yönetim kurulu üyeleri ve kentte görev yapan gazetecilerle sohbet gerçekleştirdi.
Sektörde yaşanan sorunların çözümü için çaba sarf ettiklerini belirten Akkaya, gazetecilerin aktardığı sorunları rapor halinde İletişim Başkanlığına sunacağını kaydetti.
