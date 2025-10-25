Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Akkaya, Bayburt'ta gazetecilerle buluştu

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 14:12 Güncelleme: 25.10.2025 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Akkaya, Bayburt'ta gazetecilerle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

        Akkaya, Cemiyet Başkanı Murat Okutmuş, yönetim kurulu üyeleri ve kentte görev yapan gazetecilerle sohbet gerçekleştirdi.

        Sektörde yaşanan sorunların çözümü için çaba sarf ettiklerini belirten Akkaya, gazetecilerin aktardığı sorunları rapor halinde İletişim Başkanlığına sunacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta canlı hayvan pazarı yeniden açılacak
        Bayburt'ta canlı hayvan pazarı yeniden açılacak
        Bayburt'ta merkez köylere hizmet götürme birliği dönem sonu meclis toplantı...
        Bayburt'ta merkez köylere hizmet götürme birliği dönem sonu meclis toplantı...
        Bayburt'ta CHP 39. Olağan İl Kongresi yapıldı
        Bayburt'ta CHP 39. Olağan İl Kongresi yapıldı
        Bayburt'ta ekim alanı genişleyen çerezlik ayçiçeği üreticinin yüzünü güldür...
        Bayburt'ta ekim alanı genişleyen çerezlik ayçiçeği üreticinin yüzünü güldür...
        Bayburt'ta ormanlık alanlar sonbahar renklerine büründü
        Bayburt'ta ormanlık alanlar sonbahar renklerine büründü
        Cebinde taşıdığı tohumları 21 yıldır köyünün çorak arazileriyle buluşturuyo...
        Cebinde taşıdığı tohumları 21 yıldır köyünün çorak arazileriyle buluşturuyo...