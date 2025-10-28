Habertürk
        Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Giriş: 28.10.2025 - 11:28 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:28
        Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, kent merkezinde bir adrese düzenlenen operasyonda 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

