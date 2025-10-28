Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Anadolu'nun güzelliklerini anlatan müze 50 bin ziyaretçiyi ağırladı

        Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni 6 ayda 50 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:36 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:36
        Anadolu'nun güzelliklerini anlatan müze 50 bin ziyaretçiyi ağırladı
        Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni 6 ayda 50 bin kişi ziyaret etti.

        İş insanı Kenan Yavuz, 2013'te, doğup büyüdüğü Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde 4 bin 500 metrekare kapalı, 10 bin 500 metrekare açık alan olmak üzere 15 bin metrekarede kültür evi kurdu.

        Yaklaşık 6 yıl kültür evi olarak hizmet verdikten sonra 2019'da "resmi özel müze" statüsü kazanan müze, 2021'de Avrupa Müze Forumunca her yıl düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" yarışmasında "2021 Silletto Ödülü"ne, 2023'te ise "Avrupa Birliği Kültürel Miras (Europa Nostra) Büyük Ödülü"ne layık görüldü.

        Uluslararası ödüller sayesinde özellikle yurt dışında tanınırlığı artan müzeyi, 2025 mayıs-ekim döneminde 50 bin kişi gezdi.

        Müzenin kurucusu Kenan Yavuz, AA muhabirine, Anadolu'nun güzelliklerini, sevgisini, kültürel derinliğini görünür kılmak için kurduğu müzenin yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

        Müzede bu sezon 50 bin ziyaretçi ağırladıklarını belirten Yavuz, "Yıl sonuna kadar 60 bine tamamlanacağını öngörüyoruz. Bu yıl, tüm yıllara göre çok daha kalabalık ve yoğun ilgiyle karşı karşıyayız." dedi.

        Yavuz, yurt içi ve yurt dışından turlar düzenlendiğini anlatarak, "Hemen yanı başımızda kazıların devam ettiği Satala Antik Kenti ile birlikte uluslararası ziyaretçi alma anlamında daha etkili olacağız." diye konuştu.

        Bayburt-Gümüşhane Bölgesel Havalimanı'nın gelecek yıl hizmete başlamasıyla turizmde büyük bir ivme yakalanacağına inandığını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

        "Böyle bakıldığında Bayburt, Gümüşhane, Erzurum, Trabzon, Erzincan dörtgeninde bir kültür aksı, turizm rotası oluşuyor. Umuyorum ki bu gelişme hızlanarak devam edecek ve bu Anadolu'nun ruhunu, dokusunu, kokusunu yaşatan bu toprak parçası sahip olduğu güzellikleri bütün ülkemize ve tüm dünyaya tanıtmaya ve öğretmeye devam edecek."

