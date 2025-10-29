Habertürk
        Bayburt'ta sağanak ve dolu etkili oldu

        Bayburt'ta sağanak ve dolu etkili oldu

        Bayburt'ta sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Giriş: 29.10.2025 - 13:57 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:57
        Bayburt'ta sağanak ve dolu etkili oldu
        Bayburt'ta sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış sonrası araç sürücülerinin trafikte ilerlemekte güçlük yaşadığı görüldü.

        Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar ise beyaza büründü.

        Belediye ekipleri, yağışın etkili olduğu alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

