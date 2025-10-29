Bayburt'ta sağanak ve dolu etkili oldu
Bayburt'ta sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış sonrası araç sürücülerinin trafikte ilerlemekte güçlük yaşadığı görüldü.
Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar ise beyaza büründü.
Belediye ekipleri, yağışın etkili olduğu alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.
