        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta uyuşturucu madde ele geçirildi

        Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:53 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:53
        Bayburt'ta uyuşturucu madde ele geçirildi
        Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu ticareti, kullanımı ve naklini engellemeye yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, dedektör köpekle şüpheli F.Ş'nin evinde arama yaptı.

        Aramada 276 gram esrar, saksılara ekili 5 kök Hint keneviri ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

