Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt Devlet Hastanesi'nde MR cihazı hizmete girdi

        Bayburt Devlet Hastanesi'nde yeni Manyetik Rezonans (MR) cihazı törenle hizmete sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 15:17 Güncelleme: 03.11.2025 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt Devlet Hastanesi'nde MR cihazı hizmete girdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bayburt Devlet Hastanesi'nde yeni Manyetik Rezonans (MR) cihazı törenle hizmete sunuldu.

        Yeni MR ünitesi ve cihazın hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Eldivan, bir kentin sağlık konusunda kendi kendine yetebilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

        Özellikle son 2 yıldır Bayburt'un bu yönde ciddi adımlar attığını belirten Eldivan, yapılan yatırımlarla Erzurum ve Trabzon'a sevklerin ciddi oranda düştüğünü dile getirdi.

        Eldivan, şöyle devam etti:

        "Ben burada milletvekilimize teşekkür ediyorum. Özellikle son 2 yılda ilimizde sağlık alanında ciddi yatırımlar oldu. Hem ağız diş hastanemizde hem de burada nitelikli doktor ve sağlık personeli ihtiyacımız neredeyse artık yok gibi. Burada doktora ulaşım, muayene olmak kolay. Her türlü ameliyat yapılabiliyor. Anjiyo ünitesini de hizmete açmıştık. Bugün MR ünitesinin açılması da şehrimiz için çok önemli bir gelişme."

        AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş de Bayburt'a en güzel hizmeti getirebilmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

        Ateş, "Bölgemizde böyle nitelikli bir cihaz Samsun'da ve Bayburt'ta olacak. İnşallah bu cihazımızla birlikte çevre illerimize olan sevk oranımız daha da düşecektir. MR gerektiren hastalıkların tedavisi burada yapılacak. Bu MR cihazıyla birlikte daha önce getirdiğimiz hizmetlerle birlikte son iki yılda çevre illere sevk oranımız yüzde 5'e kadar düştü." diye konuştu.

        Cihazın teknik özellikleri hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Harun Sivlim ise şunları kaydetti:

        "Hem kilolu hastalar için hem de MR korkusu olan hastalar için ayrıcalıklıdır. Cihazımızda yapay zeka yazılımı bulunmakta olup yapay zeka yazılımı ile radyodiagnostik açıdan çok daha kaliteli görüntüler elde edilmektedir. Prostat MR, meme MR gibi küçük FOV'da daha net veriler elde edilmektedir. Cihazımız 48 kanallı olup bir çok özel bobine sahiptir. Yüksek gradient gücü ve slewrate ile sınıfının en üstün özelliklerine sahip MR cihazıdır. Tüm tetkikleri kusursuz bir şekilde görüntüleyebilmekte ve işleye bilmektedir. İnşallah sayın vekilimizin destekleriyle çevre illere olan MRG sevk oranımızı en asgari seviyeye indirmek için gayretlerimiz devam edecektir."

        Açılışın ardından Vali Eldivan, Ateş ve Sivlim, tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundular.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Trump Meksika'daki kartellere karşı harekat planlıyor" iddiası
        "Trump Meksika'daki kartellere karşı harekat planlıyor" iddiası
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta uyuşturucu madde ele geçirildi
        Bayburt'ta uyuşturucu madde ele geçirildi
        Bayburt'ta sağanak ve dolu etkili oldu
        Bayburt'ta sağanak ve dolu etkili oldu
        Anadolu'nun güzelliklerini anlatan müze 50 bin ziyaretçiyi ağırladı
        Anadolu'nun güzelliklerini anlatan müze 50 bin ziyaretçiyi ağırladı
        Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı
        İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Akkaya, Bayburt'ta gazetecilerle...
        İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Akkaya, Bayburt'ta gazetecilerle...
        Bayburt'ta canlı hayvan pazarı yeniden açılacak
        Bayburt'ta canlı hayvan pazarı yeniden açılacak