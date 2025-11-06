Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Sanatçı Mehmet Kavukcu'dan Bayburt'ta "Arınma" performansı

        Sanatçı ve akademisyen Mehmet Kavukcu, Bayburt'taki "Arınma" temalı performansında, doğa ve insanlığa karşı işlenen suçlardan arınma çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 11:51 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanatçı Mehmet Kavukcu'dan Bayburt'ta "Arınma" performansı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sanatçı ve akademisyen Mehmet Kavukcu, Bayburt’taki "Arınma" temalı performansında, doğa ve insanlığa karşı işlenen suçlardan arınma çağrısında bulundu.

        Kent merkezindeki Çoruh Nehri üzerinde yer alan DSİ köprüsüne gelen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kavukcu, köprü üzerinde boyadığı naylonu nehirden kovayla çektiği suyla temizledi.

        Daha sonra bedenine sardığı naylonla nehirden aldığı suyu üzerine döken sanatçı, performansıyla vatandaşların da dikkatini çekti.

        Bedenine sardığı naylonla nehir kenarında kısa bir yürüyüş yaptıktan sonra performansını tamamlayan Kavukcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "arınma" başlığında sergilediği performansla insanın insanlığa ve ona emanet olarak verilen doğaya verdiği zarara dikkati çektiğini söyledi.

        Performansıyla bir tepki dili oluşturduğunu belirten Kavukcu, "Biz onun için düşünmeliyiz, taşınmalıyız ve sorgulamalıyız. Neyi sorgulayacağız? Yaşadığımız dünyaya onu doğru hissedip doğru algılamak, insanı doğru anlamak ve insanın birbirine saygısını, sevgisini kazanmayı." dedi.

        Kavukcu, performansında naylon ve suyu kullandığına değinerek, şunları kaydetti:

        "Özellikle Çoruh'un suyunu kullandım. Akan su her zaman temizdir. Tarihsel süreçte yaşanmışlıkların yer aldığı bir sudan bahsediyoruz. Onun için Çoruh'la birlikte arınma dilini oluşturmaya çalıştım. Naylon doğada en uzun süre yaşayan ve doğaya en büyük zararı veren unsurlardan biri. O da insanoğlunun yapmış olduğu bir malzeme. Onun için dünyamızda var olan iki zıt malzemeyi kullanarak bu arınma dilini oluşturmaya çalıştım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu

        Benzer Haberler

        TZOB Genel Başkanı Bayraktar Bayburt'ta çiftçiler için destek paketi istedi
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar Bayburt'ta çiftçiler için destek paketi istedi
        Bayburt Devlet Hastanesi'nde MR cihazı hizmete girdi
        Bayburt Devlet Hastanesi'nde MR cihazı hizmete girdi
        Bayburt'ta uyuşturucu madde ele geçirildi
        Bayburt'ta uyuşturucu madde ele geçirildi
        Bayburt'ta sağanak ve dolu etkili oldu
        Bayburt'ta sağanak ve dolu etkili oldu
        Anadolu'nun güzelliklerini anlatan müze 50 bin ziyaretçiyi ağırladı
        Anadolu'nun güzelliklerini anlatan müze 50 bin ziyaretçiyi ağırladı
        Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı