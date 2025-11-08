Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanlığından engelli vatandaşlara akülü sandalye desteği

        Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanlığı 11 engelli vatandaşa akülü sandalye yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 14:05 Güncelleme: 08.11.2025 - 14:05
        Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanlığından engelli vatandaşlara akülü sandalye desteği
        Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanlığı 11 engelli vatandaşa akülü sandalye yardımında bulundu.

        Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Ömer Yardımcı ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, kentte yaşayan engelli vatandaşları ziyaret ederek akülü sandalyelerini teslim etti.

        Yardımcı, yaptığı açıklamada, engelli vatandaşlara yardımcı olmalarından mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Sevgili Peygamberimizin 'her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Her kim bir Müslüman’ın sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet günü sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir' buyruğu her Ülkücünün işaret taşlarındandır düsturu ile hareket edip arabası olmadığı için günlük yaşamlarında sıkıntılar yaşayan kardeşlerimizin hayatlarına dokunabilmek için hediyelerimizi ulaştırmayı hedeflemekteyiz."

