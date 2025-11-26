Bayburt'ta dron destekli trafik uygulaması yapıldı
Bayburt'ta dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içi ve şehirlerarası yollarda dron destekli trafik uygulaması yaptı.
Ekipler, sürücülerin emniyet kemeri kullanma ve yaya geçitlerinde yol verme gibi kurallara uyup uymadıklarını kontrol etti.
Denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yapan 4 sürücü ile emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilen 2 sürücüye ilgili maddelerden ceza uygulandı.
