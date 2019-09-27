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Ünlüler Baksı Müzesine hayran kaldı

İHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen geziyle aralarında Oktay Kaynarcalı'nın da bulunduğu 30 ünlü, Erzurum'dan Bayburt'a gelerek Doğu Karadeniz'de, Bayburt'un 45 km dışında Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepenin üzerinde yükselen Baksı Müzesini gezdi. Baksı Müzesine hayran kalan ünlüler sosyal medya hesaplarından bol bol story yaptı.

Ünlüler Baksı Müzesine hayran kaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen geziyle aralarında Oktay Kaynarcalı’nın da bulunduğu 30 ünlü, Erzurum’dan Bayburt’a gelerek Doğu Karadeniz’de, Bayburt’un 45 km dışında Çoruh Vadisi’ne bakan bir tepenin üzerinde yükselen Baksı Müzesini gezdi. Baksı Müzesine hayran kalan ünlüler sosyal medya hesaplarından bol bol story yaptı.
Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen tarihi mekânlar gezisi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un önderliğinde gerçekleşti. Aralarında Oktay Kaynarca, Şule Zeybek, Onur Tan, Başak Dizdar, Nilgün Bodur gibi isimlerin de yer aldığı gezi ekibi Erzurum’un ardından kara yoluyla Bayburt’a geçti.
Bayburt’ta Baksı Müzesini gezip, inceleyen ünlüler, muhteşem bir yer olduğunu ifade ettiler.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, “Bizler Türkiye’nin tanıtımına katkımız olması ve farkındalık oluşturmak için buraya geldik. Bugünkü rotamız da Bayburt’taki Baksı Müzesi oldu. Anlatılanları dinlemek ve tarihi yerinde yaşamak insanları çok etkiliyor. Gezilmesi görülmesi ve tanıtılması gereken çok özel yerler var“ dedi.
Baksı Müzesini ziyaret eden 30 kişilik ekip gün batımını izleyip, sosyal medya hesaplarından bol bol story yapıp Bayburt’un tanıtımına katkıda bulundular.

Baksı Müzesi
Baksı, mimari tasarımı, yapısı ve sosyal boyutuyla, içinde konumlandığı doğa ve coğrafyanın bir parçasıdır. Baksı’yı özgün bir müze kılan en önemli özelliklerinden biri de coğrafyasıyla kurduğu diyalog ve etkileşimlere açık yapılanmasıdır. Buna bağlı olarak, koleksiyonunda yer alan yapıtlar da kuşkusuz sadece Ana Bina ya da DepoMüze’de seyirlik bir nesne olmanın ötesinde, o coğrafyada insanlar ve doğayla başka başka diyaloglara kapı açar, her yapıt konumlandığı ya da izlendiği açıyla beraber müze içinde başka, doğa içinde başka anlamlara bürünür. Kemal Tufan’ın Denizaltı; Tuğrul Selçuk’un Hayat Ağacı, Aloş’un Yılan’ı ya da Koray Ariş’in İki Başlı’sı gibi. Doğasıyla ilişkisi ve bu doğayı deneyimleyen yapıtlar, Baksı’nın ‘açık yapı’ anlayışına dayalı, sanatı hayatla özdeş tutan özgün ve çağdaş müze algısının parçası.

BAYBURT

28 Eylül 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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