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Kırsal kalkınma destek başvuruları uzatıldı

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 13. Etap Kırsal Kalkınma Destekleri Programı kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesine yönelik verilen yüzde 50 hibe desteğine başvurular uzatıldı.

Kırsal kalkınma destek başvuruları uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 13. Etap Kırsal Kalkınma Destekleri Programı kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesine yönelik verilen yüzde 50 hibe desteğine başvurular uzatıldı.
Yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine yönelik usul ve esasları içeren kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek amacıyla 13. Etap Kırsal Kalkınma Destekleri Programı kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesine yönelik verilen yüzde 50 hibe desteğine başvurular 14 Kasım 2019 tarihine kadar uzatıldı. Buna göre, tarımsal ürünlerle tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik tesis yatırımları, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılan sera yatırımları, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının arasında bulunduğu konular, hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.
Proje tutarının yarısına hibe verilecek
Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma süresi 15 Kasım 2020'de son bulacak. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olması gerekecek. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve tüzel kişilerin ekonomik yatırım konularında başvuruda bulunması halinde hibeye esas proje tutarı yatırım niteliği yeni tesis olan başvurulardan 2 milyon 500 bin lira, tamamlama olan başvurularda 1 milyon 750 bin lira ve kapasite artırımı teknoloji yenileme veya modernizasyon olan başvurularda ise 1 milyon 250 bin lira üst limitini geçemeyecek şekilde çiftçiler başvurularını yapabilecekler. Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında da hibeye esas proje tutarı 500 bin liraya kadar olabilecek. Hibeye esas proje tutarı alt limiti 50 bin lira olacak. Proje tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek. Diğer yüzde 50'si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin edecek.

BAYBURT

28 Eylül 2019 Cumartesi

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