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Vali Varol, Başkan Pekmezci’yi ziyaret etti

İHA

Amasya Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret etti.

Vali Varol, Başkan Pekmezci’yi ziyaret etti

Amasya Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi ziyaret etti.
Amasya Valisi Dr. Osman Varol, ağabeyi Adem Varol ile birlikte Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen ziyarette Başkan Pekmezci, Vali Osman Varol’u ve ağabeyi Adem Varol’u belediye binası önünde karşıladı. Daha sonra makama geçerek bir süre sohbet ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Pekmezci, ziyaretlerinden dolayı Vali Varol ve ağabeyi Adem Varol’a teşekkür etti. Misafirperverliğinden ve kendisine gösterdiği ilgiden dolayı Belediye Başkanı Pekmezci'ye teşekkür eden Vali Varol ise çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyaret günün anısına çekilen fotoğrafla sona erdi.

BAYBURT

29 Eylül 2019 Pazar

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