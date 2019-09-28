Amasya Valisi Varol’dan Rektör Coşkun’a ziyaret

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u makamında ziyaret etti.

Bayburt Üniversitesi’nin bölgesel ve ulusal çalışmaları hakkında sohbet edilen ziyarette, bölgesel kalkınma vizyonu ve üniversitenin gelecek hedefleri konuşuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Coşkun, bu tarz ziyaretlerin ikili işbirlikleri açısından önemini vurguladı. Vali Varol ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Coşkun’a teşekkür ederek Bayburt Üniversitesi’nin yeni akademik yılını kutladı.

Ziyaret sonunda, Bayburt Üniversitesi Bayburt Kültürü ve Tarihi Araştırma Merkezi (BAKÜTAM) bünyesinde basılan kitap seçkisi ve Bayburt Üniversitesi tarafından tasarımı ile yapımı gerçekleşen Dede Korkut heykelini hatıra olarak Vali Varol’a takdim eden Rektör Coşkun, nazik ziyaret için teşekkür etti.

BAYBURT 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:42

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