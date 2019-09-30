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Doğal alabalık avı yasağı başlıyor

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde 1 Ekim 2019 tarihi itibariyle doğal alabalık avı yasağı başlıyor. Yasak 5 ay sürecek.

Doğal alabalık avı yasağı başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde 1 Ekim 2019 tarihi itibariyle doğal alabalık avı yasağı başlıyor. Yasak 5 ay sürecek.
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, genelde akarsularda yaşayan ve Türkiye'de farklı ildeki bazı göletlerde yaşam süren doğal alabalığın üreme mevsimi olması sebebiyle neslinin korunması amacıyla 1 Ekim 2019 tarihinde 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını düzenleyen tebliğ gereğince yasaklandığını bildirdi.
Av yasağının doğal alabalığın tüm türlerini kapsadığını vurgulayan Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Ersen, 5 ay boyunca süren yasağın 28 Şubat 2020 tarihi itibari son bulacağını söyledi.
Ersen, yasak kalktığı zaman da doğal alabalık avcılığında toplam miktarın en fazla üç adet ve alıkonulabilir en az boy limitinin de 25 santim olduğunu hatırlattı.

BAYBURT

01 Ekim 2019 Salı

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