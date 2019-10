Baksı Müzesi'nde öğrenci şenliği

Yetenekli öğrencileri keşfetmek ve desteklemek amacıyla ilk kez 2013 yılında düzenlenen Baksı Müzesi Öğrenci Sanat Şenliği'nin 7’ncisi gerçekleşti.

Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesinin katkılarıyla Baksı Müzesi'nde gerçekleştirilen 7. Öğrenci Sanat Şenliği’nin açılış programı gerçekleşti. Açılış töreninde konuşan Vali Epcim, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek Bayburt’ta benzer çalışmaları sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Vali Epcim, Bayburt’un geçmişe ve geleneklerine sıkı bağlarla bağlandığına işaret ederek, “Bu şehirde biz her insanın ve her öğrencimizin kültür elçisi olmasını istiyoruz. Kültür elçisinden kastımız şudur; kendi tarihi ve geleneklerinden kopmadan yerelden evrensele uzanan bir yol vardır. Bu yolu biz öğrencilerimize tattırmak istiyoruz. İnsanımızın bunun zevkiyle yaşamasını istiyoruz” dedi. Bu doğrultuda Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ile protokol imzaladıklarını açıklayan Vali Epcim, “Geleneksel yaşamı gelecek nesillere nasıl aktarabiliriz diye bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bu projenin ismini de Kültür Elçileri projesi olarak koyacağız. Hüsamettin Koçan Hocamız bu projede bizlere destek verecek. Baksı Müzesi de bu proje içerisinde çok etkin bir şekilde yer alacak. Bayburt’u kültür etkinliklerinin merkezi, her öğrencisini, her bireyini de kültür elçisi yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Projenin önemli ve özel bir çalışma olduğu değerlendirmesinde bulunan Vali Epcim, Baksı Müzesi'ni dünyada söz sahibi bir konuma yükseltme gayreti içerisinde olacaklarına vurgu yaptı. Vali Epcim, “Hüsamettin Hocamızı ve değerli eşleri Oya Hanımefendiyi herkes tebrik ediyor. Bundan sonra daha fazla destek vererek onları çok daha yüceltmek istiyoruz bunu ifade etmek istiyorum. Hepinize ilgi ve desteğiniz için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bölgedeki potansiyelin aktive edilmesi gerekliliği fikrini savunan Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ise “Bölge insanının potansiyeli belki Türkiye’de ve uluslararası ortamda insanlığa hizmet edecek diye düşünüyorum. Potansiyelin aktive edilmesinden yana bir akademisyen, düşünür ve sanatçıyım. Onun için bunun yok olmasını engelleyeceğiz diye düşünüyorum” dedi.

Öğrenci Sanat Şenlikleri kapsamında bugüne kadar 120 öğrenciye burs sağlandığını açıklayan Prof. Koçan sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu yıl Bayburt’tan daha yoğun katılım var. Yerelin daha da hareketlenmesi için bir takım şeyler yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki yıl Gümüşhane, Rize ve Artvin’i de proje içerisine katacağız. Böylelikle Bayburt’un etrafında bir daire oluşturacağız. Kurumlarla kurduğumuz ilişkiyi daha sürekli ve geliştirilebilir bir boyuta taşımamız gerekiyor. Dışarıdaki kurumlarla olan ilişkimizi üretken bir ilişki haline getirmemiz gerekiyor. Bunun devamında yine çocuklarla ilgili bir yaz akademisi planlamamız var. Bir ay sürecek. Bununla ilgili olarak atölyeler var. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşme halindeyiz. Tamamen uluslararası ortama açık bir proje olacak.”

Konuşmaların ardından, 7. Baksı Müzesi Öğrenci Sanat Şenliği kapsamında yetenekli öğrencilerin eserlerinin yer aldığı sergi açıldı. Sanatçı adayı çocuklar, Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ve protokolle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Şenlik kapsamında 42 yetenekli öğrenci eğitim bursuna katılmaya hak kazandı.

Açılış programına Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkan Vekili Süreyya Türkmenli, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı İlkay Canan Okkalı, öğrenciler ile aileleri katıldı.

