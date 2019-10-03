“3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü” Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci: “Hareketsizlik dünya genelinde ölüm riski teşkil ediyor”

Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci, “Günümüzde fiziksel aktivite konusunda toplumun bilgi düzeyinin yetersiz olması hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi kronik hastalıkların görülme sıklığını arttıran nedenlerden biri olmuştur. Bu hastalıklar için bir risk faktörü olan hareketsizlik de dünya genelindeki ölümlerin dördüncü önde gelen risk faktörü olarak belirlenmiştir” dedi.

Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci “34 Ekim Dünya Yürüyüş Günü” olması münasebetiyle bir açıklama yaptı. Dr. İlker Hanci, açıklamasında şunları ifade etti:

“Günümüzde fiziksel aktivite konusunda toplumun bilgi düzeyinin yetersiz olması, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi, toplumda obezite, kalpdamar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran önemli nedenlerden biri olmuştur. Bu hastalıklar için bir risk faktörü olan hareketsizlik de dünya genelindeki ölümlerin dördüncü önde gelen risk faktörü olarak belirlenmiştir. Toplumun büyük bir çoğunluğunda fiziksel aktivite spor kelimesi ile eşanlamlı olarak algılanmaktadır. Oysa fiziksel aktivite, günlük yaşam içinde kas ve eklemlerin kullanılarak enerji harcaması ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını artıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda spor aktivitelerinin yanı sıra egzersiz, oyun ve gün içinde yapılan çeşitli aktiviteler de fiziksel aktivite olarak kabul edilmektedir”



Bakanlık fiziksel aktivite eylem planı hazırladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında 20192023 yılları arasında Fiziksel Aktivite Eylem Planı hazırladı. Eylem planında şu görüşlere yer verildi:

“Fiziksel aktivitenin sağlığın koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük aktivitelerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın 5 günü en az 30 dakika, 517 yaş grubu için ise günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır. Orta şiddette fiziksel aktivite, solunum veya kalp atış hızında küçük artışlara neden olan orta düzeyde fiziksel efor gerektiren fiziksel aktivitedir. Bunu şu şekilde tanımlayabiliriz, yapılan aktivite esnasında kişi konuşabilir fakat şarkı söyleyemez”

BAYBURT 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:46

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