“3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü” Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci: “Hareketsizlik dünya genelinde ölüm riski teşkil ediyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

“3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü” Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci: “Hareketsizlik dünya ...

İHA

Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci, "Günümüzde fiziksel aktivite konusunda toplumun bilgi düzeyinin yetersiz olması hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi kronik hastalıkların görülme sıklığını arttıran nedenlerden biri olmuştur. Bu hastalıklar için bir risk faktörü olan hareketsizlik de dünya genelindeki ölümlerin dördüncü önde gelen risk faktörü olarak belirlenmiştir" dedi.

“3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü” Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci: “Hareketsizlik dünya genelinde ölüm riski teşkil ediyor”

Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci, “Günümüzde fiziksel aktivite konusunda toplumun bilgi düzeyinin yetersiz olması hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi kronik hastalıkların görülme sıklığını arttıran nedenlerden biri olmuştur. Bu hastalıklar için bir risk faktörü olan hareketsizlik de dünya genelindeki ölümlerin dördüncü önde gelen risk faktörü olarak belirlenmiştir” dedi.
Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci “34 Ekim Dünya Yürüyüş Günü” olması münasebetiyle bir açıklama yaptı. Dr. İlker Hanci, açıklamasında şunları ifade etti:
“Günümüzde fiziksel aktivite konusunda toplumun bilgi düzeyinin yetersiz olması, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi, toplumda obezite, kalpdamar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran önemli nedenlerden biri olmuştur. Bu hastalıklar için bir risk faktörü olan hareketsizlik de dünya genelindeki ölümlerin dördüncü önde gelen risk faktörü olarak belirlenmiştir. Toplumun büyük bir çoğunluğunda fiziksel aktivite spor kelimesi ile eşanlamlı olarak algılanmaktadır. Oysa fiziksel aktivite, günlük yaşam içinde kas ve eklemlerin kullanılarak enerji harcaması ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını artıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda spor aktivitelerinin yanı sıra egzersiz, oyun ve gün içinde yapılan çeşitli aktiviteler de fiziksel aktivite olarak kabul edilmektedir”

Bakanlık fiziksel aktivite eylem planı hazırladı
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında 20192023 yılları arasında Fiziksel Aktivite Eylem Planı hazırladı. Eylem planında şu görüşlere yer verildi:
“Fiziksel aktivitenin sağlığın koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük aktivitelerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın 5 günü en az 30 dakika, 517 yaş grubu için ise günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır. Orta şiddette fiziksel aktivite, solunum veya kalp atış hızında küçük artışlara neden olan orta düzeyde fiziksel efor gerektiren fiziksel aktivitedir. Bunu şu şekilde tanımlayabiliriz, yapılan aktivite esnasında kişi konuşabilir fakat şarkı söyleyemez”

BAYBURT

03 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 04:46
  • GÜNEŞ 06:10
  • ÖĞLE 12:13
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baksı Müzesi'nde öğrenci şenliği
YEREL HABERLER Baksı Müzesi'nde öğrenci şenliği
3. Ordu Komutanı Korgeneral Öngay, Vali Epcim’i ziyaret etti
YEREL HABERLER 3. Ordu Komutanı Korgeneral Öngay, Vali Epcim’i ...
Bayburt Üniversitesi öğrencileri ‘Üniversitene Hoşgeldin!’ konserinde buluştu
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi öğrencileri ‘Üniversitene ...
Bayburt’ta ‘Yaya Geçidi Nöbeti’ farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Bayburt’ta ‘Yaya Geçidi Nöbeti’ farkındalık etkinliği
Vali Cüneyt Epcim, yaşlılar ve çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Vali Cüneyt Epcim, yaşlılar ve çocuklarla buluştu
Bayburt’ta otomobil nehre yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bayburt’ta otomobil nehre yuvarlandı: 1 yaralı
Bayburt İl Özel İdare ekipleri yol yapım çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Bayburt İl Özel İdare ekipleri yol yapım ...
Hastalanan kadını Bayburt Valisi, makam otomobiliyle hastaneye götürdü
YEREL HABERLER Hastalanan kadını Bayburt Valisi, makam otomobiliyle ...
“1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci: “Yaşlılık döneminin itibarla yaşanması aynı zamanda bir minnet borcudur”
YEREL HABERLER “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. ...
Bayburt’ta silajlık mısır ve yonca hasadı başladı
YEREL HABERLER Bayburt’ta silajlık mısır ve yonca hasadı başladı
Çocukları oyuncakla sevindirdiler
YEREL HABERLER Çocukları oyuncakla sevindirdiler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X