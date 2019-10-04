Vali Epcim, BTSO Ekim ayı meclis toplantısına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Epcim, BTSO Ekim ayı meclis toplantısına katıldı

İHA

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ekim ayı olağan meclis toplantısına katıldı.

Vali Epcim, BTSO Ekim ayı meclis toplantısına katıldı

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ekim ayı olağan meclis toplantısına katıldı.
Toplantı öncesi Başkan Süleyman Seyhan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Vali Epcim çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundu. Vali Epcim, daha sonra BTSO Ekim ayı olağan meclis toplantısına katıldı. BTSO Genel Sekreteri Önder Karaoğlu’nun kurum çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirmesiyle başlayan toplantıda Meclis Başkanı Bünyamin Köklü sektörler bazında ekonomik verilere dayalı sunumunu paylaştı. Toplumsal ve ekonomik kalkınmaya ilişkin kurumlar arası işbirliğinin önemine işaret eden Köklü, öncelikli sektörler, üretim ve istihdama yönelik beklentileri aktardı.
Toplantı sonrası değerlendirme yapan Vali Epcim, Türkiye’nin en eski meslek kuruluşlarından biri olan BTSO’nun bu özelliği dolayısıyla güçlü bir kurumsal yapıya sahip olduğunu belirtti. Bayburt’un son yıllarda önemli ilerlemeler kaydettiğine dikkat çeken Vali Epcim, büyüme ve gelişimde sivil toplum kuruluşlarının üstleneceği hayati öneme vurgu yaptı.
Toplantı gündem maddeleri üzerine gerçekleştirilen görüşmelerle sona erdi.

BAYBURT

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 04:47
  • GÜNEŞ 06:11
  • ÖĞLE 12:13
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 18:05
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dr. Sadri Şensoy’dan Vali Epcime ziyaret
YEREL HABERLER Dr. Sadri Şensoy’dan Vali Epcime ziyaret
Müftü Başoğlu Vali Epcim’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Müftü Başoğlu Vali Epcim’i ziyaret etti
Bayburt Üniversitesi heyeti Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi heyeti Vali Cüneyt Epcim’i ...
Başsavcı Bıçakcı’dan Kaymakam Coşkun’a iade-i ziyaret
YEREL HABERLER Başsavcı Bıçakcı’dan Kaymakam Coşkun’a iade-i ziyaret
“3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü” Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci: “Hareketsizlik dünya genelinde ölüm riski teşkil ediyor”
YEREL HABERLER “3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü” Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. ...
Baksı Müzesi'nde öğrenci şenliği
YEREL HABERLER Baksı Müzesi'nde öğrenci şenliği
3. Ordu Komutanı Korgeneral Öngay, Vali Epcim’i ziyaret etti
YEREL HABERLER 3. Ordu Komutanı Korgeneral Öngay, Vali Epcim’i ...
Bayburt Üniversitesi öğrencileri ‘Üniversitene Hoşgeldin!’ konserinde buluştu
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi öğrencileri ‘Üniversitene ...
Bayburt’ta ‘Yaya Geçidi Nöbeti’ farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Bayburt’ta ‘Yaya Geçidi Nöbeti’ farkındalık etkinliği
Vali Cüneyt Epcim, yaşlılar ve çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Vali Cüneyt Epcim, yaşlılar ve çocuklarla buluştu
Bayburt’ta otomobil nehre yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bayburt’ta otomobil nehre yuvarlandı: 1 yaralı
Bayburt İl Özel İdare ekipleri yol yapım çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Bayburt İl Özel İdare ekipleri yol yapım ...
Hastalanan kadını Bayburt Valisi, makam otomobiliyle hastaneye götürdü
YEREL HABERLER Hastalanan kadını Bayburt Valisi, makam otomobiliyle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X