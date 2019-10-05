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Bayburt türküleri ve barlarının TRT repertuvarına eklenmesi için çalışma başlatıldı

İHA

Bayburt türküleri ve barlarının TRT repertuvarına eklenmesi için çalışma başlatıldı

Türkiye Radyo Televizyon (TRT) Kurumu Müzik Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen derleme çalışması ile kayıt altına alınmamış ya da bilinmeyen Bayburt türküleri ile barlarının repertuvara eklenmesi için çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında Bayburt’a gelen TRT Ankara Radyosu Sanatçıları Kenan Tuna ile Hüseyin Ceylan bir haftalık süre zarfında yüzden fazla türkü ve barı, nota ve figürleriyle kayıt altına aldı. Çalışmaların sonraki etabında eserlerin TRT repertuvarına eklenmesi için kurula sunulması sağlanacak. Vali Cüneyt Epcim şehir merkezi ve köylerde bilinmeyen ya da unutulmaya yüz tutmuş türkü ve barlar için çalışmalara katkı sunan isimlerle Şair Zihni Kent Ormanı’nda bir araya geldi. Buluşmada derleme çalışmalarını gerçekleştiren TRT Sanatçıları Kenan Tuna ile Hüseyin Ceylan da yer aldı.
“Bayburt Anadolu’da sözlü kültürün en güçlü olduğu noktalardan birisi”
Bayburt’un insani ve kültürel özellikleriyle öne çıkan bir şehir olduğunu belirten Vali Epcim, “Bayburt dediğimizde insani ve kültürel özellikleriyle öne çıkan bir şehirden bahsediyoruz. Özellikle kültürel korumacılık ile Türk gelenek ve göreneklerine sahip çıkılması anlamında Bayburt merkezi konumda olan bir şehir diyebiliriz. Çoruh Havzası olarak ifade ettiğimiz bu kesim, Anadolu’da sözlü kültürün en güçlü olduğu noktalardan birisi. Bu havzadan sözlü kültüre dayalı türkülerimiz, hikâyelerimiz başta olmak üzere birçok yapıt çıkarabileceğimiz bir durum söz konusu. Bu noktada TRT’nin buraya gelip, kaybolmaya yüz tutan sözlü eserleri ortaya çıkaracak olmasından son derece mutluyuz. İnanıyorum ki; TRT repertuvarına girmeyi başaracak kalitede sözlü kültür unsurlarını burada tespit edeceğiz. Bayburt kültürüne ve geçmişine önemli bir hizmetimiz olacak.” diye konuştu.
TRT arşivlerinde Bayburt’un otuz sekiz türküsü, altı da barı olduğunu ifade eden TRT Ses Sanatçısı Kenan Tuna ise Bayburt’un bu anlamda bilinenden daha zengin olduğunu dile getirdi. Arşivlerde Remzi Çavuldak, Remzi Kırıcı ve Bayburtlu Zihni’den eserlerin yer aldığını belirten Tuna, “İnşallah bu sayıyı iki yüz, üç yüzlere çıkaracağız. Zaman zaman bu çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.
Kayıt altına alınmadığı için birçok eserin unutulduğunu ifade eden Bayburtlu Bağlama Sanatçısı Hüseyin Ceylan da “Çok güzel türkülerimiz var fakat bunlar hiç kaleme alınmamış. Mesela bazı arkadaşlarımız bir dörtlüğünü söylüyor, gerisi yok. Sanırım bu anlamda biraz geç kalındı. Ama buna rağmen hem oyun olarak hem de söz olarak çok güzel eserler var.” İfadelerini kullandı.
Kurula sunulması planlanan eserlerden bazılarının seslendirildiği buluşmada çalışmalara katkı sağlayan isimlerle konu hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

BAYBURT

05 Ekim 2019 Cumartesi

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