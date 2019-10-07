Köprü korkuluklarına asılı kurt ölüsü bulundu

Bu lezzeti tadan, yemek için bir daha geliyor

- BAYBURT'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünde, iple ayağından köprü korkuluklarına asılı, silahla vurulmuş kurt ölüsü bulundu. Jandarma, soruşturma başlattı.

Çiğdemlik köyünün BayburtTrabzon yolundan geçen sürücüler, iple ayağından köprü korkuluklarına asılı kurt ölüsünü gördü. Durdurdukları araçlarından inen sürücüler, ipi keserek, hayvan ölüsünü indirdi. İhbarla gelen jandarma ekipleri, inceleme yaptı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çimdemlik köyünün muhtarı Ömer Erkovan, üzgün olduklarını belirterek, "Olay araştırılıyor; ama ne olursa olsun, böyle hadiseyi hiçbir vicdan asla kabul etmez. Kim ya da kimler olduğu araştırılıyor. Hayvanların şiddete maruz kalmasına her zaman tepkiliyiz" dedi.



BAYBURT 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:51

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