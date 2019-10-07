Vali Cüneyt Epcim, okul ve pansiyonlarda incelemede bulundu

Vali Cüneyt Epcim, okul ve pansiyonlarda denetlemelerde bulundu.

Vali Epcim, denetlemelerine geçici kabul sürecindeki Erdem Bayazıt Proje İmam Hatip Ortaokulu ile başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu’ndan bilgi alan Vali Epcim, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka ve kendisine eşlik eden teknik heyetle bilgi alışverişinde bulundu. Denetlemeleri sırasında tespit edilen sorunların yüklenici firmaya bildirilmesi ve imalatların eksiksiz olarak tamamlanmasını isteyen Vali Epcim, ilgilerden sürecin titizlikle takibini istedi.

Vali Epcim, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonu’nda yaptığı incelemenin ardından programını sonlandırdı.

Vali Cüneyt Epcim’e, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka ile diğer ilgililer eşlik etti.

BAYBURT 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:51

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