Şehit Agah Turan şehadetinin yıldönümünde mezarı başında anıldı

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Bayburtlu Şehit Jandarma Er Agah Turan, şehadetinin 55. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

7 Ekim 1964 tarihinde Burdur İl Jandarma Komutanlığında görevde olduğu esnada trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Er Agah Turan, Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca Beşpınar köyünde bulunan mezarı başında anıldı. Şehidin özgeçmişinin okunduğu anma programda Kuranı Kerim okunarak, dualar edildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından tertip edilen anma törenine Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ve personelinin yanı sıra Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ve personeli, Bayburt Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Selami Köksal ve üyeleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

BAYBURT 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:52

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