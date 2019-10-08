Bayburt Belediyesi'nden fırın denetimi

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren fırınları denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların üretilen unlu mamullere sağlıklı şekilde ulaşarak tüketmelerini sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin rutin olarak yapıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, işletmelerde imalathane ve çalışanların temizliği, üretilen ürünlerin gramajı ile bu ürünlerin sağlığa uyumluluk koşulları gibi kontrollerin yapıldığı belirtildi.

Kontrol esnasında eksiklik tespit edilen işletmelerin sahiplerine var olan eksiklikleri gidermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

BAYBURT 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:52

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