Vali Epcim, Orman Fidanlık Şefliğini ziyaret etti

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Orman Fidanlık Şefliğini ziyaret etti.

Vali Epcim, şefliğe gelişinde Orman İşletme Müdürü Zeynel Yalçındağ ve kurum personeli tarafından karşılandı. Kurum çalışmaları hakkında Yalçındağ’dan bilgi alan Vali Epcim, fidan yetiştirme sahalarını gezdi.

Kendisine eşlik edenlerle Bayburt’taki orman varlığının artırılmasına ilişkin bilgi alışverişinde bulunan Vali Epcim, ziyareti sırasında karşılaştığı çalışanlara da kolaylıklar diledi.

BAYBURT 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:52

GÜNEŞ 06:15

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:59

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.