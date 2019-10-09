“1-31 Ekim Meme Kanseri Etkinlik Ayı” Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci: “Türkiye’de her dört kadından birisi meme kanseri”

Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci, “Meme kanserinin neredeyse tamamı kadınlarda görülür. Ancak erkeklerde de meme kanseri görülebilir. Meme kanseri ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türüdür. Ülkemizde kanser olan her dört kadından biri meme kanseridir” dedi.

“131 Ekim Meme Kanseri Etkinlik Ayı” olması dolayısıyla açıklama yapan Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci meme kanserine dikkat çekerek, “Meme kanseri, memedeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıkar. Meme kanserinin neredeyse tamamı kadınlarda görülür. Ancak erkeklerde de meme kanseri görülebilir. Meme kanseri ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türüdür. Ülkemizde kanser olan her dört kadından biri meme kanseridir” diye konuştu.

Meme kanserinin belirtileri

Meme kanserinin belirtileri hakkında bilgiler veren Sağlık Müdürü Hanci, “Memelerinizin normalde nasıl göründüğünü ve nasıl hissettiğinizi bilmek, meme sağlığının önemli bir parçasıdır. Meme kanserini olabildiğince erken yakalamak, başarılı bir tedavi şansı sunar. Ancak neyin aranacağını bilmek, düzenli mamografilerin ve diğer tarama testlerinin yapılmasının yerini tutamaz. Tarama testleri, herhangi bir belirti ortaya çıkmadan önce meme kanserinin erken aşamalarında bulunmasına yardımcı olur. Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi, memede ağrısız, zamanla büyüyen bir yumrunun (kitlenin) ele gelmesi, hissedilmesidir. Ayrıca ele gelen yumru olsa da olmasa da aşağıdaki belirtiler de meme kanserinde görülebilmektedir. Bir memenin tamamının veya bir kısmının şişmesi, memede ya da meme ucunda ağrı, meme derisinde kaşıntı ve yanmayla belirgin yangısal durum, meme ucunda çekilmeler, memede portakal kabuğu görünümü, meme derisinde tahriş gibi etmenlerde meme kanserinin başlangıç belirtileridir” ifadelerini kullandı.

BAYBURT 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:53

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