Başkan Pekmezci : “Çaykara yolunda çocuklarımızın canı tehlike altında”

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci toplantıda sunum yapan Karayolları Bölge Müdürü Selahattin Bayram Çavuş’a, Çaykara yolu üzerindeki yaya sorununu aktardı. Başkan Pekmezci, “Çaykara yolunda yoğun bir trafik var ve çocuklarımızın canı tehlike altında” dedi.

Bayburt İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 4’üncü toplantısı Bayburt Valisi Cüneyt Epcim başkanlığında ilçe kaymakamları, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, ilçe ve belde belediye başkanları ile ilgili kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda Karayolları Bölge Müdürü Selahattin Bayram Çavuş yıl içerisinde yaptığı çalışmalar ve önümüzdeki yıl yapacağı projeler hakkında sunum yaptı. Yapılan sunumdan sonra Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bölge Müdürü Çavuş’a Şingay Mahallesi Çaykara yolu üzerindeki yaya sorununu dile getirdi.

Başkan Pekmezci, “Çaykara Bayburt yolu üzerinde bir çalışma yok ve çok tehlikeli bir yol. Şuanda orada yoğun bir trafik var ve çocuklarımız can tehlikesi altında. Sayı valimle de daha önce konuyu görüştük. Eğer, orayı normal olarak yapan yüklenici firma şuanda o konuda bir gayreti ve çalışması yoksa sizin bu tarafta çalışma yapan Bayburt gurupla görüşülüp burayı kısa zaman içerisine tamamlamaları gerekiyor. Çok tehlikeli bir konu bu efendim. Onun için bir önce tamamlanması lazımdır. Yaya geçitleri yok orada bizimde oraya girip bir şey yapma şansımızda yok. Tamamen sizin saha içerisinde ve gerçekten çok tehlikeli bir durumda. Yani Allah göstermesin oradan bir acı haber gelme riski çok fazladır. Bu konuda bizlere yeteri kadar destek vermenizi arzu ediyoruz. Görünen tablo iyi tablo değil efendim” diye konuştu.

Başkan Pekmezci yaya geçidi sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını Bölge Müdürü Çavuş’tan talep etti.

BAYBURT 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:53

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