Barış Pınarı Harekâtına asker selamı ile destek verdiler

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Bayburt Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda görevli personel yurtta kalan öğrenciler Barış Pınarı Harekâtında görev alan Mehmetçiklere asker selamı ile destek verdiler.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtına katılan Mehmetçiklere Bayburt KYK’da görevli olan personel ile yurtta kalan öğrenciler dev Türk bayrağı açarak asker selamı ile destek verdiler.

Yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekâtına katılan askerlerimize destek olmak için Türk bayrağı açarak asker selamı verdik. Allah vatanımızı ve milletimizi korusun. Güvenlik güçlerimizi ve Mehmetçiğimizi muvaffak etsin” denildi.

BAYBURT 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:55

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