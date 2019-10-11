Şehit İhsan Çelik şehadetinin yıldönümünde kabri başında anıldı

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Bayburtlu şehit Jandarma Er İhsan Çelik, şehadetinin 32. yılında kabri başında anıldı.

Anma programı kapsamında ilk olarak Muhtarlar Derneği tarafından Damat Ali Efendi Camisinde cuma namazı öncesi mevlidi şerif okutuldu.

Daha sonra Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca Garipler mezarlığında düzenlenen programda şehidin özgeçmişi okunarak Kuranı Kerim tilavetinde bulunuldu, dualar edildi.

Anma törenine Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ve personelinin yanı sıra Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ve personeli, Bayburt Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Selami Köksal ve üyeleri, Esentepe Muhtarı Bekir Demir, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

BAYBURT 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:55

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