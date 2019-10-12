Barış Pınarı'na destek amacıyla Bayburt, Türk bayraklarıyla donatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Barış Pınarı'na destek amacıyla Bayburt, Türk bayraklarıyla donatıldı

İHA

Bayburt, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Türk bayraklarıyla donatıldı.

Barış Pınarı'na destek amacıyla Bayburt, Türk bayraklarıyla donatıldı

Bayburt, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Türk bayraklarıyla donatıldı.
Bayburt Belediye Başkanı Hüsnü Pekmezci, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla caddelere Türk bayrakları asıldığını belirtti. Halkı da evlerine ve dükkanlarına Türk bayrakları asmaya davet eden Başkan Pekmezci, şunları kaydetti:
"Kahraman Türk ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Fırat'ın doğusunda DEAŞ, PKK/PYDYPG başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ülkemize ve tüm bölgeye huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Kahraman Mehmetçiğimize Bayburt’tan selam olsun. Kalbimiz ve dualarımız sizinle. Allah bu harekatta görev alan şanlı ordumuza mensup tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Tüm Bayburt halkı adına harekatın başarıyla son bulmasını, Barış Pınarı Harekatı'nın tüm bölgeye huzur ve güven getirmesini temenni ediyorum."

BAYBURT

12 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 04:56
  • GÜNEŞ 06:19
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özel çocuklar ata binme heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Özel çocuklar ata binme heyecanı yaşadı
Bedelli askerler yemin etti
YEREL HABERLER Bedelli askerler yemin etti
Ölümünün 10. yılında Mustafa Ahıskalıoğlu anılıyor
YEREL HABERLER Ölümünün 10. yılında Mustafa Ahıskalıoğlu anılıyor
Bayburt’ta 34 adet kaçak içki ile 1 milyon 270 bin adet makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Bayburt’ta 34 adet kaçak içki ile 1 milyon 270 bin ...
Şehit İhsan Çelik şehadetinin yıldönümünde kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit İhsan Çelik şehadetinin yıldönümünde kabri ...
Barış Pınarı Harekâtına asker selamı ile destek verdiler
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekâtına asker selamı ile destek ...
Bayburt ‘ta patates hasadı başladı
YEREL HABERLER Bayburt ‘ta patates hasadı başladı
Bayburt Üniversitesi’nden Barış Pınarı Harekatına tam destek
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi’nden Barış Pınarı Harekatına tam ...
Fırın denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Fırın denetimleri sürüyor
Vatandaşlar Barış Pınarı Harekâtına destek için camilerde buluştu
YEREL HABERLER Vatandaşlar Barış Pınarı Harekâtına destek için ...
İZDES AFAD heyeti Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti
YEREL HABERLER İZDES AFAD heyeti Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X