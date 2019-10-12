Barış Pınarı'na destek amacıyla Bayburt, Türk bayraklarıyla donatıldı

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Bayburt, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Türk bayraklarıyla donatıldı.

Bayburt Belediye Başkanı Hüsnü Pekmezci, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla caddelere Türk bayrakları asıldığını belirtti. Halkı da evlerine ve dükkanlarına Türk bayrakları asmaya davet eden Başkan Pekmezci, şunları kaydetti:

"Kahraman Türk ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Fırat'ın doğusunda DEAŞ, PKK/PYDYPG başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ülkemize ve tüm bölgeye huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Kahraman Mehmetçiğimize Bayburt’tan selam olsun. Kalbimiz ve dualarımız sizinle. Allah bu harekatta görev alan şanlı ordumuza mensup tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Tüm Bayburt halkı adına harekatın başarıyla son bulmasını, Barış Pınarı Harekatı'nın tüm bölgeye huzur ve güven getirmesini temenni ediyorum."

BAYBURT 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:56

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