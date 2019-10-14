Bayburt, Erzincan ve Erzurum’da “Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimleri” düzenlenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bayburt, Erzincan ve Erzurum’da “Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimleri” düzenlenecek

İHA

Bayburt, Erzincan ve Erzurum’da “Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimleri” düzenlenecek

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından Bayburt, Erzincan ve Erzurum’da 4 gün sürecek “Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimleri” düzenlenecek.
Konuyla ilgili KUDAKA tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“KUDAKA Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimleri başlıyor. Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak bu çerçevede bölgemizdeki KOBİ’lerin yurtdışında uygun pazarlar bulmaya dönük çalışmalar yapmasına katkı sunmak amacıyla KUDAKA, görev alanına giren Bayburt, Erzincan ve Erzurum illerinde ihracat yapma isteğinde olan firmaların veya hâlihazırda ihracat yapan ancak ihracat payını arttırmak isteyen firmaların dış ticarete ilişkin bilgilerini geliştirmek üzere, toplam 4 gün sürecek ücretsiz Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimleri düzenlenecektir. Eğitimlerin kontenjanı her bir sınıf için 30 kişi ile sınırlı olup, başvurular değerlendirilerek eğitimlere katılacak kişiler belirlenecektir.
Başvuru yapmak isteyenlerin KUDAKA Erzurum, Erzincan ve Bayburt Yatırım Destek Ofislerine başvurmaları rica olunur.
Eğitimler; Erzurum’da 05 08 Kasım 2019 tarihleri arasında KUDAKA Hizmet Binası, Erzincan’da 22 25 Ekim 2019 tarihleri arasında Erzincan Yatırım Destek Ofisinde, Bayburt’ta 19 22 Kasım 2019 tarihleri arasında Bayburt Yatırım Destek Ofisinde yapılacak”

BAYBURT

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 04:58
  • GÜNEŞ 06:21
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt’ta 2019 yılı sulama sezonunda 73 bin 50 dekar tarım arazisi sulandı
YEREL HABERLER Bayburt’ta 2019 yılı sulama sezonunda 73 bin 50 dekar ...
Bayburt’ta hedik yapımına başlandı
YEREL HABERLER Bayburt’ta hedik yapımına başlandı
Eski Genç Osman Parkına cami yapılacak
YEREL HABERLER Eski Genç Osman Parkına cami yapılacak
Barış Pınarı'na destek amacıyla Bayburt, Türk bayraklarıyla donatıldı
YEREL HABERLER Barış Pınarı'na destek amacıyla Bayburt, Türk ...
Özel çocuklar ata binme heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Özel çocuklar ata binme heyecanı yaşadı
Bedelli askerler yemin etti
YEREL HABERLER Bedelli askerler yemin etti
Ölümünün 10. yılında Mustafa Ahıskalıoğlu anılıyor
YEREL HABERLER Ölümünün 10. yılında Mustafa Ahıskalıoğlu anılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X