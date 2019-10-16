Cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı

Bayburt Belediyesi ekiplerinin, kent genelinde cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkama çalışması devam ediyor.

Belediyenin temizlik ekiplerince tazyikli suyla temizlenen sokak ve caddeler, biriken toz, toprak ve çamurdan da arındırılmış oluyor. Yıkanan sokaklar tozdan arındırıldığı gibi, daha temiz ve hijyenik oluyor.

Vatandaşlara toz, çamur ve kirden uzak bir ortam sunmaya çalıştıklarını belirten temizlik ekipleri; "Şehrimizin temiz görünmesi bakımından yoğun çaba gösteriyoruz. Şehir genelinde ana arterler, cadde ve sokaklar sürekli tazyikli suyla yıkanarak pırıl pırıl hale getiriliyor. Bu yöndeki çalışmalarımızı bugün Koruk ve Türkistan Caddesi'nde sürdürüyoruz.” dedi.

BAYBURT 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

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