Cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı

İHA

Bayburt Belediyesi ekiplerinin, kent genelinde cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkama çalışması devam ediyor.

Cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı

Bayburt Belediyesi ekiplerinin, kent genelinde cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkama çalışması devam ediyor.
Belediyenin temizlik ekiplerince tazyikli suyla temizlenen sokak ve caddeler, biriken toz, toprak ve çamurdan da arındırılmış oluyor. Yıkanan sokaklar tozdan arındırıldığı gibi, daha temiz ve hijyenik oluyor.
Vatandaşlara toz, çamur ve kirden uzak bir ortam sunmaya çalıştıklarını belirten temizlik ekipleri; "Şehrimizin temiz görünmesi bakımından yoğun çaba gösteriyoruz. Şehir genelinde ana arterler, cadde ve sokaklar sürekli tazyikli suyla yıkanarak pırıl pırıl hale getiriliyor. Bu yöndeki çalışmalarımızı bugün Koruk ve Türkistan Caddesi'nde sürdürüyoruz.” dedi.

BAYBURT

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:00
  • GÜNEŞ 06:23
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 15:15
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt’ta Eylül ayında 93 konut satıldı
YEREL HABERLER Bayburt’ta Eylül ayında 93 konut satıldı
Başkan Pekmezci, Bursa’da bir dizi temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci, Bursa’da bir dizi temaslarda bulundu
Öğrencilere matematiği sevdiren uygulama Okul bahçesinde 'matematik bulvarı'
YEREL HABERLER Öğrencilere matematiği sevdiren uygulama Okul ...
Bayburt’ta hava durumu
YEREL HABERLER Bayburt’ta hava durumu
Bayburt, Erzincan ve Erzurum’da “Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimleri” düzenlenecek
YEREL HABERLER Bayburt, Erzincan ve Erzurum’da “Sertifikalı Dış ...
Bayburt’ta 2019 yılı sulama sezonunda 73 bin 50 dekar tarım arazisi sulandı
YEREL HABERLER Bayburt’ta 2019 yılı sulama sezonunda 73 bin 50 dekar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X