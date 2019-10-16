Bayburt’ta Eylül ayında 93 konut satıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bayburt’ta Eylül ayında 93 konut satıldı

İHA

TÜİK Eylül ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Bayburt'ta 2019 Eylül ayında 93 konut satıldı.

Bayburt’ta Eylül ayında 93 konut satıldı

TÜİK Eylül ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Bayburt’ta 2019 Eylül ayında 93 konut satıldı.
Türkiye genelinde konut satışları 2019 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 oranında artarak 146 bin 903 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 23 bin 265 konut satışı ve yüzde 15,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 14 bin 906 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 8 bin 830 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 19 konut ile Hakkari ve Ardahan, 75 konut ile Şırnak oldu.
İpotekli konut satışları 2019 Eylül ayında 57 bin 811 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 410,2 oranında artış göstererek 57 bin 811 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 719 konut satışı ve yüzde 15,1 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 60,1 ile Artvin oldu.
Diğer satış türleri sonucunda 89 bin 92 konut el değiştirdi. Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,2 oranında azalarak 89 bin 92 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 546 konut satışı ve yüzde 16,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 62,5 oldu. Ankara 7 bin 818 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 849 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 11 konut ile Ardahan oldu.
Konut satışlarında 51 bin 393 konut ilk defa satıldı. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 azalarak 51 bin 393 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 35 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 347 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 921 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 887 konut satışı ile İzmir izledi.
İkinci el konut satışlarında 95 bin 510 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,3 artış göstererek 95 bin 510 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 14 bin 918 konut satışı ve yüzde 15,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 64,1 oldu. Ankara 10 bin 985 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 943 konut satışı ile İzmir izledi.
Yabancılara 2019 yılı Eylül ayında 4 bin 177 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 azalarak 4 bin 177 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül 2019'da ilk sırayı bin 924 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 744 konut satışı ile Antalya, 239 konut satışı ile Ankara, 213 konut satışı ile Bursa ve 141 konut satışı ile Yalova izledi.
Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Eylül ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 781 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 489 konut ile İran, 248 konut ile Rusya Federasyonu, 214 konut ile Suudi Arabistan ve 191 konut ile Kuveyt izledi.

BAYBURT

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:00
  • GÜNEŞ 06:23
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 15:15
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı
YEREL HABERLER Cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı
Başkan Pekmezci, Bursa’da bir dizi temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci, Bursa’da bir dizi temaslarda bulundu
Öğrencilere matematiği sevdiren uygulama Okul bahçesinde 'matematik bulvarı'
YEREL HABERLER Öğrencilere matematiği sevdiren uygulama Okul ...
Bayburt’ta hava durumu
YEREL HABERLER Bayburt’ta hava durumu
Bayburt, Erzincan ve Erzurum’da “Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimleri” düzenlenecek
YEREL HABERLER Bayburt, Erzincan ve Erzurum’da “Sertifikalı Dış ...
Bayburt’ta 2019 yılı sulama sezonunda 73 bin 50 dekar tarım arazisi sulandı
YEREL HABERLER Bayburt’ta 2019 yılı sulama sezonunda 73 bin 50 dekar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X