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Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci: “Romatoid artrit hastalığının nedenleri bilinmiyor”

İHA

Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci: "Romatoid artrit hastalığının nedeni tam olarak bilinmediğinden, tedavi ile hastalık tamamen ortadan kaldırılamamaktadır" dedi.

Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci: “Romatoid artrit hastalığının nedenleri bilinmiyor”

Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci: “Romatoid artrit hastalığının nedeni tam olarak bilinmediğinden, tedavi ile hastalık tamamen ortadan kaldırılamamaktadır” dedi.
Romatoid artrit hastalığıyla ilgili açıklama yapan Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci hastalığın kesin nedeninin bilinmediğini belirterek, “Romatoid artrit nedeni tam olarak bilinmeyen, özellikle eklemlerde simetrik artrit ile karakterize, vücudun diğer organ kalp, akciğer, göz, deri ve sistemlerini de tutabilen kronik seyirli bir hastalıktır” diye konuştu.
“Romatoid artrit kadınlarda erkeklerden 24 kat daha fazla görülür”
Hastalığın nasıl oluştuğuna dair bilgiler veren Dr. İlker hanci, “ Romatid artritin nasıl oluştuğu tam olarak ortaya çıkarılamamakla birlikte genetik yatkınlığı olan bir kişinin olayı tetikleyen çevresel faktörlerle karşılaşması ile bağışıklık sistemi bozulmakta bu çevresel faktörler ortadan kalksa bile bağışıklık sistemi bir kez bozulduğu için hastalık devam etmektedir. Sigara kullanımı ile Romatoid artrit riskindeki artış bazı çalışmalar ile gösterilmiştir. Romatoid artrit en sık 4050 yaşlarında başlar ve kadınlarda erkeklerden 24 kat daha fazla görülür” ifadelerini kullandı.
“Romatoid artrit hastalığının belirtileri”
Dr. İlker Hanci Romatoid artrit hastalığının belirtilerini ise şöyle sıraladı:
“Artrit dediğimiz olayda eklemlerde ağrı, şişlik ve tutukluk oluşmaktadır. Eklem yerlerinde ısı artışı da görülürken, kızarıklık beklenen bir bulgu değildir. Hastalık sıklıkla vücudun el, el bilekleri ve el parmak eklemleri ile ayak bileği ve ayak parmak eklemlerini tutar. Daha az sıklıkla da dirsek, diz, ayak bilekleri hastalıktan etkilenirken, kalça, omuz ve boyun eklemleri olaya çok az oranda katılırlar. Hastalar özellikle sabah kalktıklarında ellerini kapatmakta zorluk çektiklerini ifade ederler. Biz bunu sabah tutukluğu olarak adlandırırız. Sabah tutukluğunun yarım saatten uzun sürmesi, hastalığa tanı konulabilmesi açısında önem taşımaktadır. Yorgunluk ve halsizlik sık karşılaşılan belirtilerdir. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde kalıcı eklem hasarları görülebilmektedir."
“Tedavi ile hastalık tamamen ortadan kaldırılamamaktadır”
Romatoid artrit hastalığının tedavisi hakkında bilgiler veren Hanci, “Hastalığın nedeni henüz tam olarak bilinmediğinden, tedavi ile hastalık tamamen ortadan kaldırılamamaktadır. Romatoid artritte tedavinin amacı, ağrıyı dindirmek, eklem harabiyetini ve diğer komplikasyonları önlemek ve hastaların günlük aktivitelerini sürdürmesini sağlamak şeklinde özetlenebilir. Tedavide birçok branş ve disipline ihtiyaç vardır. Bu branş ve disiplinler ortak hareket etmeli ve birbirleriyle iletişim halinde olmadırlar. Romatoid artrit tanısının erken konulması ve hemen tedaviye başlamak ilk hedef olmalıdır. Hastalığı baskılayarak, hastanın yaşam kalitesini düzeltmek, günlük ve mesleksel aktivitelerini eksiksiz yerine getirebilmesini sağlamak çok önemlidir. Eklemlerde görülebilecek hasarları en aza indirmek ve hatta engellemek tedavideki en büyük amaçtır. Hastaya en uygun tedaviyi vermek gerekli kontrol sıklığını belirlemek için yeterli özen gösterilmelidir” şeklinde konuştu.

BAYBURT

16 Ekim 2019 Çarşamba

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