Vali Cüneyt Epcim Demirözü ve Gökçedere’de incelemede bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Cüneyt Epcim Demirözü ve Gökçedere’de incelemede bulundu

İHA

Vali Cüneyt Epcim Demirözü ve Gökçedere’de incelemede bulundu

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, kamu yatırımlarını yerinde görmek için Demirözü İlçesi ve Gökçedere Beldesi’nde incelemelerde bulundu.
Kamu yatırımlarına ilişkin çalışmaları yerinde görmek ve sorunları tespit etmek üzere ziyaretler gerçekleştiren Vali Epcim Demirözü İlçesi ve Gökçedere Beldesi’nde bir dizi incelemede bulundu. İncelemelerine Demirözü’nden başlayan Vali Epcim, ilçeye gelişinde Kaymakam Ömer Coşkun ile kamu kurumlarının amirleri tarafından karşılandı. Vali Epcim, Kaymakam Coşkun ile makamında gerçekleştirdiği bire bir görüşmede ilçede sürdürülen yatırımlara ilişkin bilgi aldı. Ziyareti kapsamında ilçe esnafını ziyaret eden Vali Epcim vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.
Vali Epcim, Demirözü’nde gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Gökçedere Beldesi’ne hareket etti. Beldede ilk olarak Ferahşat Bey Camii’yi ziyaret eden Vali Epcim, Akkoyunlular döneminden kalma tarihi yapının yanı sıra bitişikteki medrese, kabristan ile hamam kalıntılarını dolaştı. Kendisine eşlik eden Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır’dan bilgi alan Vali Epcim, beş yüz yıllık tarihi yapının kurtarılması için gerekli adımların atılacağını bildirdi. Vali Epcim daha sonra Belediye Başkanı Yavuz Bakır’ı makamında ziyaret etti. Beldede büyük çoğunluğu vakıf arazisi üzerine imar edilmiş yapılar nedeniyle yaşanan problemleri dinleyen Vali Epcim, taraflarla çözüm önerileri üzerine bilgi alışverişinde bulundu. Vali Epcim, Gökçedere Beldesi’ndeki incelemelerini sağlık ocağı inşaatı ziyaretiyle sonlandırdı.
Vali Cüneyt Epcim’e incelemeleri sırasında Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu eşlik etti.

BAYBURT

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:01
  • GÜNEŞ 06:24
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Pekmezci mahalle gezilerine devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci mahalle gezilerine devam ediyor
Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci: “Romatoid artrit hastalığının nedenleri bilinmiyor”
YEREL HABERLER Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci: “Romatoid ...
Bayburt’ta Eylül ayında 93 konut satıldı
YEREL HABERLER Bayburt’ta Eylül ayında 93 konut satıldı
Cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı
YEREL HABERLER Cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı
Başkan Pekmezci, Bursa’da bir dizi temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci, Bursa’da bir dizi temaslarda bulundu
Öğrencilere matematiği sevdiren uygulama Okul bahçesinde 'matematik bulvarı'
YEREL HABERLER Öğrencilere matematiği sevdiren uygulama Okul ...
Bayburt’ta hava durumu
YEREL HABERLER Bayburt’ta hava durumu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X