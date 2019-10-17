Vali Epcim’den şehit babasına ziyaret

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bingöl’de teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Komando Er Hakan Öner’in babası Neşat Öner’i ziyaret etti.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere gittiği Demirözü İlçesine, 1994 yılında Bingöl’de teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Komando Er Hakan Öner’in ailesini ziyaret eden Vali Cüneyt Epcim, şehidin babası Neşat Öner ile bir süre sohbet ederek hasbihalde bulundu. Vali Epcim, Neşat Öner’den sağlık durumuna ilişkin bilgi alarak taleplerini dinledi. Şehit Babası Öner’e sağlık ve afiyet temennisinde bulunan Vali Epcim, ziyaretlerine devam edeceklerini ve şehitlerin bıraktığı emanete her zaman sahip çıkacaklarını kaydetti.

Ziyarete Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit’te yer aldı.

BAYBURT 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:01

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