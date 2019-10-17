Başkan Pekmezci’den esnaf ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Pekmezci’den esnaf ziyareti

İHA

Başkan Pekmezci’den esnaf ziyareti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, vatandaşların sorunlarını yerinde görebilmek amacıyla esnaf ziyaretlerine devam ediyor.
Başkan Pekmezci esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Ulu Camii çevresindeki iş yerlerini ziyaret eden Başkan Pekmezci esnafların sorun ve önerilerini yerinde dinliyor. Amacının esnafla istişare etmek olduğunu ifade eden Başkan Pekmezci, “Halkla bütünleşerek yapılacak olan hizmetlerin daha verimli ve isabetli olacağını düşünüyorum. Zaman zaman esnafımızı ziyaret edip onların çayını içerek, problemlerini ve beklentilerini dinleyeceğiz. Çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında bilgi vermek için fırsat buldukça esnaflarımızla buluşacağız” dedi.
Vatandaşlar ise ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Pekmezci’ye teşekkür ettiler.

BAYBURT

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:01
  • GÜNEŞ 06:24
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Pekmezci mahalle gezilerine devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci mahalle gezilerine devam ediyor
Vali Cüneyt Epcim Demirözü ve Gökçedere’de incelemede bulundu
YEREL HABERLER Vali Cüneyt Epcim Demirözü ve Gökçedere’de incelemede ...
Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci: “Romatoid artrit hastalığının nedenleri bilinmiyor”
YEREL HABERLER Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci: “Romatoid ...
Bayburt’ta Eylül ayında 93 konut satıldı
YEREL HABERLER Bayburt’ta Eylül ayında 93 konut satıldı
Cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı
YEREL HABERLER Cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı
Başkan Pekmezci, Bursa’da bir dizi temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci, Bursa’da bir dizi temaslarda bulundu
Öğrencilere matematiği sevdiren uygulama Okul bahçesinde 'matematik bulvarı'
YEREL HABERLER Öğrencilere matematiği sevdiren uygulama Okul ...
Bayburt’ta hava durumu
YEREL HABERLER Bayburt’ta hava durumu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X