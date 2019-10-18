Bayburt Belediyesi çalışmalara devam ediyor

Bayburt Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri sokak ve caddelerde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bayburt’un Ekmeleddin Bayburdi Caddesinde bordür ve kaldırım çalışması ile Sahilyolu sokakta yol düzenleme çalışmaları yapan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalarına durmaksızın devam ediyor. Sokak ve caddelerde vatandaşların daha rahat hareket etmesi için kaldırım ve yol çalışmaları yapan ekipler şehrin güzel görünmesi için yoğun mesai harcıyor. Kaldırımların vatandaşlar için önemli olduğuna vurgu yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirttiler.

BAYBURT 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:44

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.