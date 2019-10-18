Bayburt OSB’de yeni gelişmeler ele alındı

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Vali Cüneyt Epcim başkanlığında toplandı.
Bayburt Valiliği’nde düzenlenen toplantıya yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan ile OSB Bölge Müdürü Murat Türkoğlu katıldı.
OSB’nin mevcut durumunun ele alındığı toplantıda yeni gelişmelere ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.
BAYBURT
18 Ekim 2019 Cuma
- İMSAK 05:02
- GÜNEŞ 06:25
- ÖĞLE 12:09
- İKİNDİ 15:12
- AKŞAM 17:44
- YATSI 19:02