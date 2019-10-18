Bayburt\u2019ta\u2018Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 na kat\u0131lan Mehmet\u00e7ik e destek amac\u0131yla destek y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc d\u00fczenlendi.\u015eehit Aileleri ve Gaziler Derne\u011fi\u2019nce d\u00fczenlenen y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fe kat\u0131lmak \u00fczere ellerinde T\u00fcrk bayraklar\u0131yla Saat Kule Meydan\u0131nda bir araya gelen vatanda\u015flar, T\u00fcrkiye nin g\u00fcney s\u0131n\u0131r\u0131nda olu\u015fturulmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan ter\u00f6r koridorunu yok etmek, b\u00f6lgeye bar\u0131\u015f ve huzuru getirmek amac\u0131yla y\u00fcr\u00fct\u00fclen ve 5 g\u00fcn ara verilen Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 na destek amac\u0131yla Cumhuriyet Caddesi boyunca y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fe ge\u00e7ti.Askerlik \u015eubesi \u00f6n\u00fcne kadar y\u00fcr\u00fcyen vatanda\u015flar, y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f boyunca Kahrolsun PKK , En b\u00fcy\u00fck asker bizim asker ve \u015eehitler \u00f6lmez vatan b\u00f6l\u00fcnmez \u015feklinde slogan att\u0131.Burada a\u00e7\u0131klama yapan Bayburt \u015eehit Aileleri ve Gaziler Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Selami K\u00f6ksal: \u201cPYD,YPG ve DAE\u015e\u2019e kar\u015f\u0131 ba\u015flat\u0131lan ve ara verilen Bar\u0131\u015f p\u0131nar\u0131 harekat\u0131na kat\u0131lan askerlerimize destek olmak amac\u0131yla \u015fehit ailelerimiz, gazilerimiz ve siz de\u011ferli Bayburt halk\u0131yla beraber y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fcm\u00fcz\u00fc ger\u00e7ekle\u015ftirdik\u201d dedi.Kendisinin de gazi oldu\u011funu an\u0131msatan K\u00f6ksal, \u201cKolsuz, bacaks\u0131z, g\u00f6zs\u00fcz olur ancak vatans\u0131z, bayraks\u0131z, ezans\u0131z olmaz. Allah ordumuzu her zaman ve her yerde muhafaza eylesin\u201d ifadelerini kulland\u0131.Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fe Bayburt Belediye Ba\u015fkan\u0131 H\u00fckm\u00fc Pekmezci, Ayd\u0131ntepe Kaymakam\u0131 Mustafa Ak\u0131n, baz\u0131 kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatanda\u015flar kat\u0131ld\u0131.