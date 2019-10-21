Ağaçtan düşen vatandaş 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Bayburt’ta ağaç budama işi yaparken dengesini kaybederek yere düşen vatandaş, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Pınargözü Köyünde yaşayan 38 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Metin Akbaş, geçtiğimiz Salı günü elektrik telleri yenileme çalışmalarında yüklenici firma ile anlaşarak tellerin geçtiği güzergahta budama işine başladı. Çıktığı bir ağaçta motorlu hızarla kesim yaparken bir anda dengesini kaybeden Akbaş, yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düşerek ağır yaralandı.

112 ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akbaş, yoğun bakım ünitesinde geçen 6 gün sonunda tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Akbaş’ın naaşı, bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

BAYBURT 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:05

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