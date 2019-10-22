Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği Bayburt’ta gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri ile öğle saatlerinde bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif, ara sıra olarak orta kuvvette esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık değerinin 19 olarak beklendiği Bayburt’ta, hava çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçecek.

BAYBURT 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:38

YATSI 18:56

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