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Bayburt DKMP kaçak avcılığa geçit vermiyor

İHA

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı ekipler, kaçak ve yasa dışı avcılığa geçit vermiyor.

Bayburt DKMP kaçak avcılığa geçit vermiyor

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne (DKMP) bağlı ekipler, kaçak ve yasa dışı avcılığa geçit vermiyor.
Kaçak avcılık ve yasa dışı avcılığa geçit vermeyen Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı ekipler kaçak avcılık yapan 71 kişiyi kontrol etti. Usulsüz avlandığı tespit edilen 6 kişiye ekipler tarafından av kabahat suç tutanağı düzenlenerek yasal işlem başlatıldı.
Yetkililer kaçak avcılık ve usulsüz avlanmaya karşı kontrol ve denetimlerini sıklaştırdıklarını belirttiler.

BAYBURT

22 Ekim 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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