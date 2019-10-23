Başkan Pekmezci mahalle gezilerine devam ediyor

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Pekmezci, mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek üzere gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Genç Osman Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Park ve Bahçeler Müdürü Burak Görgülü, Temizlik İşleri Müdürü Abdulvahhap Silsüpür, İmar ve Şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz, Muhtarlık İşleri Müdür Vekili Vehbi Sarı ile birlikte Genç Osman Mahallesi’ne giden Başkan Pekmezci burada muhtar Asaf Altıkat tarafından karşılandı.

Muhtar Altıkat’tan mahallenin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Pekmezci, beraberindeki heyetle birlikte mahalleyi sokak sokak gezdi. Karşılaştığı mahalle sakinlerinin sorunlarını da dinleyen Başkan Pekmezci tespit ettiği eksiklikleri tek tek not aldırdı.

BAYBURT 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:36

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.