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Nehirde mahsur kalan balıkları vatandaşlar besliyor

İHA

Bayburt'ta ıslah çalışmalarının sürdüğü Çoruh Nehri'nde mahsur kalan on binlerce balık, duyarlı vatandaşların ilgisiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

Nehirde mahsur kalan balıkları vatandaşlar besliyor

Bayburt’ta ıslah çalışmalarının sürdüğü Çoruh Nehri’nde mahsur kalan on binlerce balık, duyarlı vatandaşların ilgisiyle hayata tutunmaya çalışıyor.
Bayburt’ta şehir merkezinde yürütülen Çoruh Nehri Islah Projesi kapsamında, nehir suyunun bölünerek tek taraflı verilmesiyle suların çekildiği bölümde kalan on binlerce balık, çevredeki vatandaşlarca besleniyor.
Yaklaşık bir ay önce nehir suyunun ortadan bölündüğünü ve suyun az olduğu bölgede kalan balıkları beslemek için her gün nehre ekmek attıklarını belirten taksi şoförü Yakup Bayram, “Bu balıkların burada hapsolduğunu fark ettik. Elimizden geldiği kadar beslemeye çalışıyoruz ama biran önce bu hayvanların normal akan nehir suyuna karışıp hayatlarına devam etmesi gerekiyor. Yoksa kış ayları yaklaşıyor bu su buz tuttuğu zaman balıkların hepsinin telef olma ihtimali var” dedi.
Nehrin bölünmesiyle birlikte bir tarafın ufak bir dere yatağı şeklinde kaldığını ve on binlerce balığın da burada mahsur kaldığını dile getiren esnaf Nurettin Koçoğlu ise yetkililerden bu soruna çözüm beklediklerini ifade etti.

BAYBURT

23 Ekim 2019 Çarşamba

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