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Başkan Pekmezci mahalle gezilerini Şingah mahallesiyle tamamladı

İHA

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla başlattığı mahalle ziyaretlerini Şingah mahallesi ile tamamladı.

Başkan Pekmezci mahalle gezilerini Şingah mahallesiyle tamamladı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla başlattığı mahalle ziyaretlerini Şingah mahallesi ile tamamladı.
Sırasıyla Esentepe, Kaleardı, Karasakal, Tuzcuzade, Camiikebir, Uzungazi, Şeyhhayran, Veysel Efendi, Velişaban, Zahit, Mehmet Çelebi, Kadızade ve Gençosman mahallelerini tek tek gezerek problemleri yerinde tespit edip muhtarlardan talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Pekmezci, son olarak Şingah Mahallesine beraberindeki heyetle birlikte çıkarma yaparak buradaki problemleri de yerinde tespit etti. Mahalle Muhtarı Ferdi Kiki’nin nezaret ettiği gezide Başkan Pekmezci, ilk olarak eski yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu. Tarihi ve tescilli Bayburt evlerini de inceleyen Pekmezci, konaklarla ilgili bilgi birikimini beraberindekilerle paylaşarak konakların ayakta kalabilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğine ve Bayburt’un tarihi ve kültürel değerlerini gelecek kuşaklara miras olarak bırakmanın önemine dikkat çekti.
Tarihi özelliği olmayan, görüntü kirliliği ve tehlike oluşturan yapıların da yıkılması yönünde talimat veren Başkan Pekmezci, karşılaştığı mahalle sakinleriyle de sohbet ederek görüş alış verişinde bulundu. Şingah Mahallesi içerisinde yer alan Şehit Osman TOKİ’lerine geçen Başkan Pekmezci, Muhtar Ferdi Kiki’den de bilgiler aldı. Sorunların çözülmesi yönünde gerekli adımların atılacağını belirten Başkan Pekmezci, site sakinleri tarafından kendisine iletilen yol ve mescit ihtiyacını da gündeme getirerek yer tespitinde bulundu. Beraberindekilerle istişare eden Başkan Pekmezci daha sonra mahalle sınırları içerisinde bulunan diğer yerleşim alanlarına geçti.
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Park ve Bahçeler Müdürü Burak Görgülü, Temizlik İşleri Müdürü Abdulvahhap Silsüpür, İmar ve Şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz ile Muhtarlık İşleri Müdür Vekilimiz Vehbi Sarı eşlik etti.

BAYBURT

23 Ekim 2019 Çarşamba

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