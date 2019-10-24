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Bayburt’ta istihdam sorunları ele alındı

İHA

Bayburt Valiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu dönem sonu toplantısında istihdam sorunları görüşüldü.

Bayburt’ta istihdam sorunları ele alındı

Bayburt Valiliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu dönem sonu toplantısında istihdam sorunları görüşüldü.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Cüneyt Epcim, belirli aralıklarla gerçekleştirilen toplantıların sonuncusunda istihdam sorunlarını ele almak üzere bir araya geldiklerini ifade etti. Ekonomik gelişmeler ile iş gücü piyasasına ilişkin gelişmelerin de değerlendirildiği toplantıların bu bakımından önemine işaret eden Vali Epcim katılımcılara teşekkür etti.
İŞKUR İl Müdürü Abdullah Kahveci’nin kurul üyelerini istihdama yönelik çalışmalar hakkında bilgilendirmesinin ardından gündem maddeleri görüşüldü.
Katılımcıların istihdam ve işgücüne yönelik görüş ve önerileriyle toplantı sona erdi.
Toplantıya Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

BAYBURT

24 Ekim 2019 Perşembe

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