“29 Ekim Dünya İnme Günü” Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci: “Dünyada 6 bin kişi inme nedeniyle hayatını kaybediyor”

Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci, “Beyin damar hastalıkları dünyada en fazla fonksiyon kaybına neden olan, yaşam kalitesini en fazla etkileyen ve ölüm nedeni olarak da ikinci sırada yer alan hastalık grubudur. Dünyada bir yılda 17 milyon kişi inme geçirmekte ve 6 milyon kişi inme nedeniyle hayatını kaybetmektedir” dedi.

“29 Ekim Dünya İnme Günü” olması dolayısıyla açıklama yapan Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci, “Beyin damar hastalıkları dünyada en fazla fonksiyon kaybına neden olan, yaşam kalitesini en fazla etkileyen ve ölüm nedeni olarak da ikinci sırada yer alan hastalık grubudur. Dünyada bir yılda 17 milyon kişi inme geçirmekte ve 6 milyon kişi inme nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Son 3 yılda açıklanan TÜİK raporlarına göre Türkiye’de beyin damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 3540 bin arasında değişmekte ve yıllar içinde artış göstermektedir” diye konuştu.

“İnme oluşumunda en önemli risk faktörü tütün kullanımı”

Toplumun risk faktörleri konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Hanci, “Özellikle yaşam tarzı değişiklikleri ile inmelerin yüzde 70 oranında, diğer değiştirilebilir tıbbi faktörlerin de giderilmesi ile inmelerin yüzde 90 oranında önlenebildiği bilinmektedir. İnme oluşumunda en önemli risk faktörleri tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivitedir. Bu risk faktörleri yüksek kan şekeri, yüksek kan basıncı, yüksek kan yağları gibi ciddi problemlere yol açar. Diğer risk faktörleri de bel çevresinde yağlanma, yüksek kan yağları, yüksek kan basıncı, yüksek kan şekerinin aynı anda bulunması, diyabet kalp krizi ve inme riski çok yüksektir. İnmenin belirtileri genellikle ani gelişen yüz, kol, bacak veya sıklıkla vücudun bir yarısında kuvvet kaybı olur. Bunların dışında aynı bölgelerde uyuşma, bayılma, bilinç bulanıklığı, konuşmada veya konuşulanları anlamada güçlük, sebebi bilinmeyen şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, dengeyi sağlayamamak, bir gözde veya her iki gözde görme kaybı, bilincin tamamen kaybı görülebilir. İnme bulguları olayın beynin hangi bölgesini etkilediğine ve şiddetine bağlıdır. İnme bulguları olduğu zaman çok şiddetli olmasa dahi en kısa sürede hastaneye gidilmelidir. Çünkü inme ilerleyebilir” ifadelerini kullandı.

İnme riskini azaltmak için dikkat edilmesi gerekenler

İnme riskini azaltmak için dikkat edilmesi gereken hususlardan bahseden Hanci, “Tütün ve alkol kullanımından uzak durulması, sigara dumanına maruz kalınmaması, günde en az 30 dakika fiziksel aktivite yapılması, diyette yağ, şeker ve tuzun azaltılması, günde 5 öğün sebze ve meyve tüketilmesi, aile bireylerimizi de sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri konusunda teşvik edilmesi” dedi.

BAYBURT 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:09

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