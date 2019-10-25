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Futbolculardan Başkan Pekmezci’ye ziyaret

İHA

Bayburtspor'un altyapı oyuncuları ve Koordinatörü Şükrü Kayalı, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret etti.

Futbolculardan Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Bayburtspor’un altyapı oyuncuları ve Koordinatörü Şükrü Kayalı, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi ziyaret etti.
Bayburt İl Özel idarespor’un alt yapı oyuncuları ve Koordinatörü Şükrü Kayalı Başkan Pekmezci’yi makamında ziyaret etti. Koordinatör Şükrü Kayalı, Başkan Pekmezci’ye çalışmalar hakkında bilgiler vererek desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Pekmezci ise, sporculara kariyerlerinde başarılar diledi.
Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi.

BAYBURT

25 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:09
  • GÜNEŞ 06:33
  • ÖĞLE 12:08
  • İKİNDİ 15:05
  • AKŞAM 17:34
  • YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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