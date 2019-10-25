Park ve bahçelerde hummalı mesai

Çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Bayburt Belediyesi kış mevsimi yaklaşırken tempoyu düşürmüyor.

Çoruh Nehri kenarında sürdürdüğü peyzaj çalışmalarında sona gelen Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri düzenlemesi yapılan toprak alanlarda hydroseeding yöntemiyle çimleme çalışması gerçekleştiriyor.

Nehir kenarında bulunan yürüyüş alanlarını estetik bir görünümüne kavuşturacak olan çalışmalar kapsamında daha önce otomatik sulama sistemi montajı, kamelya montajı ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştiren ekipler son olarak çimlendirme çalışmalarına başladı.

Oldukça yoğun bir tempoyla devam eden çalışmaların tamamlanmasının ardından Bayburtlular daha nezih bir ortamda yürüyüş yapmanın keyfini çıkaracak.

BAYBURT 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:09

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