Demirözü’ne kuşburnu ağacı dikilecek

Bayburt’un Demirözü ilçesinde ilçeye ekonomik katkı sağlaması amacıyla kuşburnu ağaçlandırma çalışmalarına başlandı.

Sağlık açısından birçok faydası bulunan, C vitamini yönünden zengin olan ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılan kuşburnu ağacının Demirözü ilçesinde ağaçlandırılma çalışmalarına başlandı. Demirözü Barajı ve Sosyal Tesisleri’nin de içinde bulunduğu belirli alanlara dikilen kuşburnu ağaçlarından kuşburnu çayı ve reçel yapımı hedefleniyor. Proje hakkında bilgiler veren Kaymakam Ömer Coşkun, amaçlarının ilçe ekonomisine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Coşkun, “Sağlık açısından birçok faydası bulunan ve ilçemizin doğal koşullarında bol miktarda yetişen bölge halkı tarafından sonbahar aylarında toplanarak kurutulan ve reçeli yapılan kuşburnunun, üretimini yaparak ilçe ve aile ekonomisine katkı sağlamak ayrıca nüfus hareketliliği amaçladıklarını, yaz aylarında ilçemize yoğun bir şekilde gelen gurbetçi ailelerimiz içinde alternatif olacak” dedi.

Kuşburnu ağaçlandırma çalışmalarında Kaymakam Ömer Coşkun’a Belediye Başkanı Arslan Gürer ile Orman İşletme İl Müdürü Zeynel Yalçındağ eşlik etti.

BAYBURT 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:10

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